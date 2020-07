L’attaquant sud-coréen Hwang Hee Chan passe de Salzburg à Leipzig

Her Chan Hwang change de club mais demeure au sein de l’écurie Red Bull. Photo News

Le RB Leipzig a signé un contrat de cinq ans avec l’attaquant Hwang Hee Chan qui évoluait depuis janvier 2016 au sein du «club frère» autrichien du Red Bull Salzbourg. L’international sud-coréen de 24 ans s’est lié jusqu’au 30 juin 2025.

Hwang a aligné 16 buts et donné 22 passes décisives cette saison avec Salzbourg toutes compétitions confondues. Il va retrouver la Bundesliga après une saison passée en prêt à Hambourg (2018-2019).

«Je suis enthousiaste pour le nouveau défi du RB Leipzig! Je veux aider l’équipe à continuer à avoir le plus de succès possible et à atteindre les objectifs ambitieux cette jeune équipe», a-t-il déclaré dans le communiqué de Leipzig.

Le club allemand, 3e du championnat, cherche à remplacer à la pointe de son attaque Timo Werner transféré cet été à Chelsea.

Son directeur sportif, Markus Kroesche, a déclaré à propos de sa nouvelle recrue: «Il peut jouer dans n’importe quelle position d’attaque, sur les ailes ou comme homme principal au milieu. Il rend notre attaque plus souple grâce à sa vitesse et sa mobilité.»