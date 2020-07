Des associations veulent une solution durable pour les sans-abri hébergés dans les hôtels

Le gouvernement bruxellois doit œuvrer à une politique durable d’hébergement pour les sans-abri qui ont été accueillis dans des hôtels lors de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, appellent mercredi plusieurs associations.

Les associations ont détaillé leurs doléances dans une lettre envoyée au ministre bruxellois Alain Maron, chargé de l’Action sociale pour la Commission communautaire commune (Cocom), et à la secrétaire d’État bruxelloise au Logement et à l’Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou.

Les signataires, parmi lesquels Caritas International Belgium, la Ligue des droits humains et Médecins sans Frontières Belgique, saluent tout d’abord la prolongation des réquisitions d’hôtels jusque fin septembre, qui concerne quelque 885 sans-abri. Ils défendent que la stabilisation de ces personnes constitue une opportunité à saisir et appellent à leur trouver des solutions de relogement. Les signataires estimeraient en effet «inconcevable» de solder cette expérience par un renvoi de cette population à la rue, sans ouvrir de nouveaux lieux pour accueillir ce public.

«On veut s’assurer que les efforts réalisés ne finissent pas à la poubelle, ce qui représenterait aussi un coût économique gâché», explique Adrienne Van Vyve, chargée de projets chez Infirmiers de rue.

Elle estime que la population de sans-abri en région bruxelloise, dénombrée à 759 en 2018 par le centre Bruss’help, a augmenté de manière continue ces dernières années. A cela s’ajoutent encore des travailleurs au noir qui ont perdu leurs emplois et se sont précarisés pendant la crise sanitaire. Comme les réquisitions ne répondent pas entièrement à la demande, les signataires préconisent qu’une fois une personne relogée, un nouveau sans-abri puisse être accueilli dans les hôtels réquisitionnés ou dans les futures structures qui les remplaceront.

«Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons l’occasion de mettre en place, pas à pas, une politique structurelle visant à mettre fin au sans-abrisme», ont fait valoir les associations signataires dans leur lettre. Elles considèrent que cette crise sanitaire a mis en évidence «l’utilité du logement comme élément de santé individuelle et publique» et défendent ainsi plus largement l’importance d’une politique ambitieuse de relogement.