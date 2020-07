Annulée ou prolongée: découvrez le sort de 40 séries Netflix

Netflix ne fait pas sentiment à l’heure de prolonger ou d’euthanasier à la chaîne ses séries.

Netflix est une impitoyable machine à produire, annuler, renouveler, récupérer des séries. Le leader mondial du streaming mise sur des saisons courtes (8 à 12 épisodes) et limitées dans le temps (3 saisons en moyenne).

Dans ces conditions, le renouvellement d’une série est considéré comme une petite victoire mais aussi un répit temporaire.

La guillotine n’est jamais loin. Il n’est pas rare que Netflix annonce une nouvelle saison… tout en précisant directement qu’elle sera la dernière.

Découvrez ci-dessous le sort réservé à 40 séries Netflix classées dans trois catégories:

– Prolongées. Ces séries hériteront au minimum d’une saison supplémentaire.

– Prolongées et annulées. Ces séries ont le droit de développer une saison supplémentaire, qui sera la toute dernière.

– Annulées. Le rideau est tiré. Ces séries sont finies et ne connaîtront pas de nouvelles saisons.

Prolongées

After Life. Saison 3

Another Life. Saison 2

Les nouvelles aventures de Sabrina. Partie 4

La casa de papel. Partie 5

Into the Night. Saison 2 Le casting de la première série belge de Netflix annonce la bonne nouvelle dans la vidéo ci-dessous. Produite par la société bruxelloise Entre Chien & Loup, Into the Night connaîtra une deuxième saison. Les passagers du vol maudit parti de Bruxelles n’ont pas fini de fuir les rayons destructeurs du soleil.

Désenchantée. Parties 3 et 4

Elite. Saisons 4 et 5

Fargo. Saison 4

Gentefied. Saison 2

The Umbrella Academy. Saison 2 La famille dysfonctionnelle de super-héros sera de retour pour une deuxième saison dès ce 31 juillet. Les images des nouveaux épisodes sont rares. Pour annoncer la date de retour, le casting en confinement a bricolé une réplique de la célèbre scène de danse de la première saison (vidéo ci-dessous).

The Haunting of Hill House. Saison 2

Locke & Key. Saison 2

Love Death + Robots. Saison 2

Never Have I Ever. Saison 2

Sex Education. Saison 3 De l’aveu même de la production, tourner une série centrée sur l’éveil à la sexualité des ados est très compliqué à l’heure de respecter la distanciation sociale. L’équipe de la saison 3 de Sex Education espère malgré tout tourner dès septembre au Pays de Galles, notamment dans l’ancien campus universitaire de Caerleon.

Sex Education est un carton sur Netflix mais la saison 3 se fera attendre, à cause du coronavirus. Jon Hall/Netflix

Poupée russe. Saison 2

The Society. Saison 2

The Witcher. Saison 2

You. Saison 3

Stranger Things. Saison 4 Avant d’être interrompu par le coronavirus, la production de la quatrième saison de Stranger Things avait diffusé de premières images intrigantes (voir ci-dessous). Les nouveaux épisodes ne devraient pas arriver avant 2021.

Prolongées et annulées

Lost in Space. Saison 3

Dead to Me. Saison 3

Atypical. Saison 4

Ozark. Saison 4 Dans la veine de Breaking Bad, Ozark est l’une des plus belles réussites de Netflix. Les trois premières saisons racontent comment la famille Byrde s’empêtre dans des opérations de blanchiment de l’argent des cartels mexicains de la drogue. La quatrième saison sera la toute dernière, elle sera découpée en deux parties de sept épisodes chacune.

The Crown. Saison 4 et 5

Dear White People. Saison 4

GLOW. Saison 4

Grace et Frankie. Saison 7

Lucifer. Saison 6

La méthode Kominsky. Saison 3. Michael Douglas n’avait plus joué dans un rôle récurent dans une série TV depuis Les rues de San Francisco (1972-1976). Son retour tardif est un succès. L’acteur se moque avec délectation de sa réputation et de son âge, avec la complicité d’Alan Arkin. Le duo des anciens fait mouche.

Annulées

13 Reasons Why. 4 saisons disponibles

Anne With en E. 3 saisons disponibles

AJ and the Queen. 1 saison disponible

BoJack Horseman. 6 saisons disponibles

Messiah. 1 saison disponible La série notamment emmenée par l’acteur belge Mehdi Dehbi n’a pas convaincu Netflix. Elle est annulée brutalement dès la première saison, une sanction radicale qui frappe trois autres feuilletons signalés ici.

Le personnage incarné dans Messiah par le Belge Medhi Dehbi était-il un messie ou un manipulateur? La réponse ne tombera jamais, suite à l’annulation de la série. Internet

Dark. 3 saisons disponibles

La fête à la maison: 20 ans après. 5 saisons disponibles

Insatiable. 2 saisons disponibles

October Faction. 1 saison disponible

Spinning out. 1 saison disponible