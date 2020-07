4,7 millions de fonds européens pour développer le vélo-cargo à Bruxelles

Le projet «Cargo Bike», mené à Bruxelles par plusieurs partenaires, va recevoir des fonds européens pour se développer. 3 projets belges figurent parmi les 11 lauréats de l’appel à projets lancé par le laboratoire urbain de l’UE.

Trois projets-pilotes à Bruxelles, Gand et Courtrai figurent parmi les onze lauréats d’un appel à projets de l’UE qui a mis en concurrence pas moins de 222 demandes, a annoncé mercredi la Commission européenne.

1 Vélo cargo

À Bruxelles, le projet «Cargo Bike» recevra près de 4,7 millions d’euros de fonds FEDER (développement régional) en provenance d’UIA, le «laboratoire urbain» de l’UE, afin d’améliorer la qualité de l’air en développant le vélo-cargo (porte-bébé, remorque vélo, cargobike, vélo suiveur, etc.)

Le but est de favoriser le transfert modal vers ce type de bicyclette pour remplacer les trajets courts motorisés en ville. Il s’agit d’un partenariat entre la Région bruxelloise, Bruxelles Environnement, la VUB, l’ASBL Pro Vélo, la coopérative Urbike, le fournisseur Remorquable, la société de carsharing Optimobil (Cambio) et les opérateurs BePark et Parking-Brussels.

2 Électricité verte

Près de 4 millions d’euros iront par ailleurs à un projet d’économie circulaire porté par l’intercommunale de la Vallée de la Lys (Leiedal): le projet «RE/SOURCED» vise à alimenter en électricité verte tout un quartier renaissant sur un ancien site industriel, «Transfo» à Zwevegem, près de Courtrai.

Des maisons familiales sociales, des bureaux, une microbrasserie et des installations de loisirs et sportives seront ainsi alimentées par un réseau électrique géré par une communauté locale, en recourant à du photovoltaïque et de l’éolien ainsi qu’à du stockage (batteries de seconde vie, stockage par pompage, etc.) «Une combinaison unique de mesures de transition énergétique avec une utilisation réduite des matériaux», selon l’UIA.

3 Design de quartier

Troisième projet belge retenu, pour près de 4,8 millions d’euros: «CoGhent», qui vise une expérience collective de production culturelle et patrimoniale («White Space») dans plusieurs quartiers de Gand, en vue de son intégration dans une future aile du musée du Design de la ville.