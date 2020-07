41 enfants pourraient se retrouver à la rue si le centre d’hébergement de la rue de Trêves ferme fin juillet

261 personnes, dont 41 enfants, risquent de se retrouver à la rue si le centre d’hébergement de la rue de Trêves est fermé le 31 juillet. Les associations tirent la sonnette d’alarme.

Après la Croix-Rouge de Belgique au 1er juillet, c’est au tour de l’ASBL CAW Brussel et de l’ONG Médecins du Monde de tirer la sonnette d’alarme mercredi face à la fermeture au 31 juillet du centre d’hébergement de la rue de Trêves, à Bruxelles, que ces trois organismes gèrent en collaboration. Des discussions sont en cours avec le fédéral mais une solution n’a pas encore été dégagée, selon Pascal Devos, le porte-parole du ministre bruxellois Alain Maron, en charge de l’Action sociale.

Le centre héberge 261 personnes, à savoir 78 en famille dont 41 enfants (15 de moins de 3 ans), 58 femmes seules, 107 hommes seuls et 18 mineurs étrangers non-accompagnés. Si son ouverture n’est pas prolongée, elles se retrouveront à la rue alors que la crise sanitaire n’est pas encore éteinte.

Une chance de sortir du «mode survie»

«Faire cela au milieu d’une épidémie de coronavirus est complètement impensable», souligne Michel Genet, directeur général de Médecins du Monde. «Ces derniers mois, nos équipes médicales ont fait tout ce qu’elles pouvaient en tant qu’organisation humanitaire médicale pour contenir le Covid-19, tester les personnes sans-abri et prévenir les foyers de contamination parmi cette partie de la population. La fermeture du centre met également en péril le traçage efficace des contacts. En effet, comment retracer les personnes qui errent dans la rue? «

En outre, CAW Brussel et l’ONG Médecins du Monde remarquent que ce centre sort la prise en charge du sans-abrisme de la logique de l’urgence saisonnière et affiche 60% de sorties d’hébergement positives. Depuis son ouverture le 8 décembre 2018, il a accueilli 2.459 personnes de plus de 76 nationalités, 24 heures sur 24 pour une période d’un mois minimum. Les équipes dispensent un soutien personnalisé qui comprend un accompagnement psychosocial et une aide dans les démarches administratives. De plus, 73% enfants du centre ont pu être scolarisés.

«Ce centre est unique», estime Joachim Joris, coordinateur de projet au Centre de Trèves pour CAW Brussel. «Nous offrons aux personnes les plus vulnérables de la société la chance de sortir du “mode survie”». «Seule une approche durable à long terme, avec le soutien professionnel et diversifié nécessaire, peut résoudre le problème du sans-abrisme», conclut Kris Gysen, directeur de programme chez CAW Brussel.