Les réalisateurs de «Bad Boys For Life» aux commandes de la nouvelle série belge «Terre»

Adil El Arbi et Bilall Fallah, connus pour leurs films «Black», «Patser» ou encore «Bad Boys For Life», s’apprêtent, aux côtés de Mathieu Mortelmans (Unité 42), à débuter le tournage de «Terre», une nouvelle série autour des coutumes liées à l’enterrement des musulmans d’origine marocaine.

Réalisée par Lunanime (groupe Lumière), en collaboration avec la plateforme américaine de diffusion en ligne Netflix et Telenet et commandée par VIER (SBS), cette fiction dramatique comportera huit épisodes.

«L’histoire de «Terre» nous parle tout particulièrement parce que nous sommes musulmans et Marocains. Elle revêt également un caractère universel en raison des thèmes de la famille et de la perte d’un proche», expliquent Adil El Arbi et Bilall Fallah. «Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau tourner en Belgique après notre aventure à Hollywood (pour «Bad Boys for Life», NDLR). Nous avons une formidable distribution et un très bon scénario et avons hâte de commencer le tournage de Terre, de retourner sur un plateau et de revenir là où tout a commencé: Bruxelles.»

«Terre» sera diffusée en avant-première en Belgique sur VIER et sera disponible sur Netflix dans le monde entier six mois après la date de diffusion du dernier épisode, ainsi que sur Telenet.