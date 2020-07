Le Fanclub 1895 se choisit une première représentante

Fanclub 1895, le club officiel des supporters des Diables rouges et des Red Flames, les deux équipes nationales de football, a élu ses onze nouveaux représentants au sein de son Fanboard pour une durée de deux ans.

Chaque province dispose d’un élu. Le Brabant flamand s’est choisi Enja Van Rillaer, la première femme à occuper ce poste depuis la création de la fédération de supporters en 2015.

Parmi les autres délégués, on retrouve le Liégeois Guy Mélen, le supporter le plus fidèle des Diables rouges du pays. Avec les représentants des autres provinces et de Bruxelles, ils se réuniront une fois par mois avec l’Union belge pour parler des attentes et des souhaits des supporters.

Le Fanclub 1895 compte à ce jour quelque 17.500 membres. Son objectif sera d’atteindre les 25.000 à l’horizon de la Coupe du monde 2022 au Qatar.