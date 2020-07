Le Polonais Robert Kubica reprend le volant d’une F1 vendredi

Robert Kubica sera de retour dans une monoplace de Formule 1 vendredi au Grand Prix de Styrie.

Lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Styrie, la deuxième manche du championnat du monde 2020, le Polonais de 35 ans prendra le relais d’Antonio Giovinazzi au volant de l’Alfa Romeo. L’Italien, qui compose le duo de pilotes titulaires avec le Finlandais Kimi Räikkönen, retrouvera son volant le reste du week-end.

Kubica était réapparu en Formule 1 avec Williams l’année dernière, après avoir eu un grave accident lors d’un rallye en 2011. La carrière de pilote du Polonais semblait terminée, mais après une longue rééducation et malgré une limitation physique de sa main et de son bras droits, il a réussi à revenir dans la catégorie reine de la course automobile. Au volant d’une Williams peu performante, Kubica n’a pas réalisé de bonnes performances et son contrat n’a pas été renouvelé.

Grâce à un sponsor personnel, Kubica a réussi à devenir pilote de réserve d’Alfa Romeo. Pendant les journées d’essais hivernaux à Barcelone en début d’année, le Polonais avait pu participer à deux séances.

Le GP de Styrie sera organisé dimanche sur le Red Bull Ring de Spielberg, le même circuit que dimanche passé à l’occasion du GP d’Autriche. .