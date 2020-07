La Catalogne veut renforcer le port obligatoire du masque

Les autorités régionales de Catalogne ont indiqué mardi vouloir rendre le port du masque obligatoire même quand la distance entre personnes est respectée, suite à une reprise inquiétante de l’épidémie de Covid-19 dans une partie de cette région du nord-est de l’Espagne.

«Notre volonté, c’est que l’utilisation du masque soit toujours obligatoire», quelle que soit la distance entre les personnes, a déclaré à la presse la porte-parole du gouvernement régional, Meritxell Budo.

Actuellement, le masque est obligatoire dans toute l’Espagne lorsqu’une distance minimale de 1,5 mètre entre les personnes ne peut pas être respectée, ainsi que dans les transports publics.

«Nous avons pu constater un certain relâchement dans l’utilisation des masques (...). Nous devrions peut-être aller un peu plus loin», a dit Mme Budo.

La mesure et les détails de son application doivent être validés mercredi.

Cette annonce fait suite à l’isolement samedi d’une zone habitée par 200.000 personnes autour de Lérida (150 km à l’ouest de Barcelone), où plus de 1.000 contaminations ont été détectées depuis début juin.

Les habitants ne peuvent ni entrer ni sortir de ce périmètre, sauf s’il s’agit de travailleurs en déplacement ou en cas de force majeure. À l’intérieur, il leur est recommandé de minimiser les déplacements et de porter un masque dans la rue.

Selon les données régionales, 64 nouveaux cas ont été détectés dans cette zone en 24 heures.

Lundi, l’épidémiologiste en chef du ministère espagnol de la Santé, Fernando Simon, s’est montré «très préoccupé» par la reprise de l’épidémie dans cette zone de la Catalogne.

En Galice, une région du nord-ouest, 70.000 habitants ont aussi été isolés mais le nombre de cas dépasse à peine la centaine dans la zone confinée.

Les indépendantistes au pouvoir en Catalogne ont vivement critiqué la gestion de la pandémie par le gouvernement espagnol. Mais la multiplication des cas autour de Lérida a suscité des doutes sur le système de détection des contagions mis en place par la région, compétente en matière de santé.

La porte-parole du gouvernement régional catalan a défendu sa gestion mais reconnu que l’administration se posait «la question de savoir comment rendre plus efficace le système de traçage des contacts».

Avec plus de 28.300 morts, l’Espagne est l’un des pays les plus durement touchés par le coronavirus en Europe. De la mi-mars au 21 juin, le gouvernement y a fait appliquer l’un des confinements les plus stricts au monde.