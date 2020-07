Le Belge Gilles Magnus en FIA WTCR: «un rêve qui devient réalité»

Le RACB National Team a confirmé ce mardi le changement de programme de son pilote Gilles Magnus. Initialement prévu en TCR Europe, l’Anversois participera au FIA WTCR, la Coupe du monde des voitures de tourisme.

Vainqueur du Volant RACB fin 2018, l’espoir belge Gilles Magnus (20 ans) avait réussi ses débuts en tourisme l’an passé en terminant 6e du TCR Europe, avec notamment une victoire à Spa-Francorchamps. Le pilote du RACB National Team devait rempiler pour une nouvelle saison européenne mais passera finalement au niveau mondial. La crise du Covid-19 a forcé les organisateurs du FIA WTCR à ne disputer des épreuves qu’en Europe, ce qui a facilité le changement de programme.

«J’espérais un jour intégrer le WTCR et voilà que, dès ma deuxième saison en tourisme, ce rêve devient réalité» se réjouit Gilles Magnus, dans un communiqué. «Ainsi, au cours des six meetings qui comprendront 16 courses dans ce calendrier revisité, j’aurai l’occasion d’affronter le gratin de la discipline. Pouvoir comparer mes performances à celles de pilotes d’exception tels que Tarquini, Muller ou Coronel, c’est exceptionnel pour un jeune qui n’a qu’une envie: progresser. Il est évident que le niveau de ce championnat est très relevé mais il s’agit aussi d’une opportunité formidable pour démontrer ma valeur et attirer l’attention des constructeurs. Cette année, je viserai la Rookies Cup, la catégorie récemment créée pour les jeunes qui n’ont pas encore roulé une saison complète en WTCR.»

Magnus roulera sur une Audi RS3 LMS de l’équipe belge Comtoyou Racing. Le début de saison est prévu les 12 et 13 septembre sur le Salzburgring, en Autriche.