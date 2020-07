Coronavirus: 11 nouveaux cas en 7 jours, pas de rebond en Brabant wallon

Onze nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon. Deux personnes sont hospitalisées.

Onze nouveaux cas avérés de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon, ces sept derniers jours. Ce qui fait moins de deux cas par jour.

Ces 11 nouveaux cas portent le total en Brabant wallon à 1 533 cas.

Les 11 nouveaux cas des sept derniers jours ont été observés à Hélécine (1), Ittre (2), Lasne (1), Mont-Saint-Guibert (1), Nivelles (2), Villers-la-Ville (1), Waterloo (2), et Wavre (1).

Malgré le fait qu’elles n’aient enregistré aucun nouveau cas ces sept derniers jours, Rebecq et Tubize restent les deux communes les plus impactées par le Covid-19 en Brabant wallon.

Rebecq est, avec 65 cas pour 10 000 habitants, la commune la plus impactée depuis le début de la crise. Tubize (60,8), Ittre (54,7), Genappe (50,8) et Hélécine (52) suivent.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. On ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon.

174 cas avérés à Braine-l’Alleud, 8 à Ramillies

Braine-l’Alleud est la commune la plus touchée, en nombre de cas. La commune la plus peuplée du Brabant wallon compte 174 cas avérés. Tubize (163), Wavre (132), Nivelles (126), Waterloo (115) et Ottignies-LLN (102) sont les autres communes où plus de 100 cas ont été recensés.

Ramillies est la commune la moins touchée (8 cas avérés).

La fin de dix jours sans hospitalisation

Pendant quatre jours des sept derniers jours, du 2 au 5 juillet, les unités Covid du Brabant wallon sont restées vides. Ce 6 juillet, deux nouveaux patients étaient hospitalisés en Brabant wallon pour une contamination au Covid-19, a annoncé Sciensano ce mardi.

Cela faisait dix jours qu’aucun patient n’avait été admis dans un hôpital brabançon wallon pour une contamination au coronavirus.

Aucun de ces deux patients n’est traité en soins intensifs, précise l’institut de santé publique.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 9 774 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.