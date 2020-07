Près de 13% de nouvelles entreprises en moins au premier semestre

Durant le premier semestre de cette année, 12,9% de Belges en moins ont démarré une nouvelle entreprise par rapport à la même période l’an dernier.

C’est en Région bruxelloise que la diminution s’est fait davantage ressentir (-19,9%), suivie de la Wallonie (-17,31%) et de la Flandre (-8,2%), selon les données d’une analyse de la fédération flamande des indépendants Unizo, du groupe de services en ressources humaines Liantis et du bureau Graydon.

Au premier semestre, 45.952 nouvelles entreprises ont été créées en Belgique, dont 29.412 en Flandre, 10.106 en Wallonie et 6.288 à Bruxelles. «Et ce n’est pas rien. Cela démontre l’audace et la résilience des entrepreneurs», souligne l’administrateur délégué d’Unizo Danny Van Assche.

En juin dernier, on dénombrait 6,09% «starters» en moins en Belgique qu’au même mois en 2019. Selon l’organisation indépendante, il s’agit d’une «énorme amélioration» par rapport à avril et mai de cette année, où leur nombre avait baissé de respectivement 42,85% et 27,24%.

Il ressort également de l’analyse des données, qu’une starter sur dix a débuté en juin dans le secteur horeca, durement touché par la crise du coronavirus. La plupart (23,3%) ont commencé comme titulaire de profession libérale ou consultant, ainsi que dans le secteur de la construction (20,4%).