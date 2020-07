Les violences à l’encontre des policiers stables, mais davantage poursuivies

Le nombre de faits de violences à l’encontre de policiers ou de membres des services de secours sont stables depuis 10 ans.

Ces faits sont toutefois davantage poursuivis, ont indiqué mardi en commission conjointe Justice et Intérieur de la Chambre Christian De Valkeneer, procureur général de Liège, et Ingrid Godart, avocat général près la cour d’appel de Mons, représentants du Collège des procureurs généraux.

Les commissions Justice et Intérieur de la Chambre ont entamé mardi une série d’auditions sur la problématique des violences à l’encontre des policiers et des secouristes.

MM. De Valkeneer et Godart ont tenu en introduction à fournir des données chiffrées concernant le phénomène.

«Après la période des attentats, on a enregistré une montée des faits de radicalisme et de violences à l’encontre des policiers. Une circulaire des procureurs généraux a été édictée en 2017 afin de lutter contre le sentiment d’impunité et le sentiment de frustration et d’abandon chez les victimes de ces faits. Depuis lors, nous connaissons une stabilisation du phénomène.»

«On ne peut donc pas parler de hausse», a renchéri Christian De Valkeneer. Ainsi, le nombre de faits de rébellion enregistrés s’élève en moyenne à 4.000 par an pour 2.500 et 3.000 faits d’outrage et entre 600 et 700 faits de coups et blessures. Ces chiffres concernent les faits qui ont débouché sur l’établissement d’un procès verbal, a précisé M. De Valkeneer, n’excluant pas l’existence d’un «chiffre noir».

La réponse criminelle a par contre évolué. Le taux de classement sans suite dits d’opportunité est ainsi passé de 55% en 2010 à 40% en 2019.

Pour les faits d’outrage, les classements sans suite s’élevaient à 65% en 2017. Ces chiffres sont désormais passés sous la barre des 50%. On constate en outre une augmentation des transactions pénales (de 10% en 2010 à 20% en 2019). Pour les faits de rébellion, le taux de classements sans suite est passé de 55% en 2010 à 40% en 2019. Pour les faits de coups et blessures, le taux de classement sans suite est d’environ 30%.

À titre de comparaison, le taux global de classements sans suite pour l’ensemble des faits correctionnels est passé de 70% en 2010 à 60% en 2018. «La volonté est bien présente au niveau du ministère public de sanctionner ces faits», a conclu M. De Valkeneer. «Ce qui est important et efficace, ce n’est pas la sévérité de la sanction, mais la certitude qu’il y aura une sanction. C’est à cela que nous travaillons, à savoir développer des politiques de certitude. Et si nous voulons davantage de réactions, il nous faudra davantage de moyens.»