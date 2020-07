10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Davy Schmitz et Florian Charo, deux élèves de terminale de l’ICET, ont réalisé un chargeur de tôles automatisé. Exceptionnel pour des jeunes. ÉdA

Un tourisme créatif et innovant face au Covid-19, «Acquittator», la nouvelle recrue de la Justice du gouvernement français, analyse du transfert surprenant de Guillaume Gillet au Sporting de Charleroi... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 7 juillet.

1 Tourisme: «Le Covid-19 nous a poussés à être créatifs et innovants»

Hamoir, terre de tourisme, version nature et sport. Sauf qu’avec la crise sanitaire, l’office de tourisme a dû revoir et corriger le programme de sa saison estivale. «Le Covid-19 nous a poussés à trouver des solutions compatibles avec les mesures de déconfinement», explique le bourgmestre.

2 Vers l’exploitation du gaz de mine à Charleroi

La ministre wallonne de l’Environnement l’a annoncé: des gisements de gaz de mine devraient être exploités en territoire carolo. L’exploitation du sous-sol houiller n’est apparemment pas terminée, au contraire.

3 Pour un parc de la Basse-Lesse et contre un tourisme «sauvage»

L’ASBL «Lesse, Nature et Patrimoine» milite pour la création d’un parc «national» entre Furfooz et Walzin. Un concept non réglementé dans notre pays. Sauf qu’en Flandre, des acteurs de terrain commencent à le mettre en œuvre.

4 Louise Penny dans les pas d’Agatha Christie

Plus proche de la «mère» d’Hercule Poirotque des thrillers scandinaves, l’auteure canadienne a imposé l’inspecteur Gamache.

5 Gillet, l’expérience tant recherchée

La signature de Guillaume Gillet (36 ans) au Sporting s’accompagne plus de certitudes que de doutes. Un transfert surprenant. Analyse.

6 Salon du vin: c’est non pour Floriffoux

Le Collège a rendu un avis négatif pour organiser le Salon du vin à Floriffoux. Les organisateurs espèrent du positif de la Région.

7 La Justice française est confiée à «Acquittator»

Certains salivent déjà, en France, en imaginant des débats à venir, à l’Assemblée nationale, entre le nouveau garde des Sceaux, et le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon: Éric Dupond-Moretti a fait apprécier son immense talent oratoire et polémique dans les tribunaux, où l’avocat a gagné le surnom d’«Acquittator», tant sont nombreux les acquittements qu’il a obtenus, mais aussi sur les plateaux télévisés, où il est souvent invité. Sa nomination à la Justice est a priori bien accueillie par les défenseurs des droits; il lui restera à se faire accepter par la magistrature.

8 Le WEX: «On ne peut pas avancer»

Le WEX de Marche-en-Famenne est le lieu des grands-messes culturelles de la province. En stand-by, il attend les directives du gouvernement pour dessiner l’avenir. Le modèle auquel il faudra se plier en septembre est encore flou.

9 Inédit: deux rhétoriciens créent un chargeur de tôles automatisé

Davy Schmitz et Florian Charo, deux élèves de l’ICET de Bastogne, ont réalisé un chargeur de tôles automatisé. Cette machine a été réalisée au sein de la société Arcalu (sur le zoning de Villeroux, Vaux-sur-Sûre).

10 Cinq circuits thématiques pour s’évader en BW

Ces cinq circuits créés par la Maison du tourisme du Brabant wallon permettent de découvrir la province en un ou plusieurs jours. Parmi ceux-ci: Les Aventuriers, À la croisée des destins de l’Europe, Terre d’artistes, Secrets du patrimoine, et Douceur de vivre.

