La direction virtonaise répond à ses joueurs ... par un communiqué

Après la lettre ouverte des joueurs virtonais, la direction du club gaumais réagit à nouveau via un communiqué.

La lettre ouverte du noyau de joueurs de l'Excelsior de Virton a fait du bruit dans le microcosme du football belge. Contactée, la direction du club gaumais n'avait pas pris la peine de nous répondre. Elle vient de réagir sous la forme d'un communiqué. Dans celui-ci, la direction rappelle qu’elle a toujours entendu privilégier l’intérêt du club par rapport aux intérêts personnels de qui que ce soit.

Plus loin, elle confirme nos propos de début de semaine en justifiant le refus de libérer les joueurs parce que la relégation du club du sud du pays est administrative et non sportive. « Les joueurs qui avaient interpellé le club n’ont formulé aucune objection à cette analyse», précise le communiqué.

Les dirigeants virtonais affirment ne pas vouloir s'opposer aux départs de certains éléments, mais ils demandent à être associé aux négociations. On sait qu'elle a notamment réclamé des indemnités pour le départ d'un des membres du staff sportif.

La direction virtonaise réfute prendre en otage ses joueurs, elle se dit par contre, elle-même, otage des décideurs de l’Union Belge de football.

LIRE AUSSI | Lettre ouverte et appel à l'aide des joueurs de Virton : « Aucun salaire payé à temps depuis deux ans »