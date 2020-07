Covid-19: Mouscron débloque 1 million€ pour la relance locale

Chaque habitant recevra 15€ en septembre qu’il pourra dépenser dans les trois mois. Une aide sera aussi dévolue au secteur culturel et aux plus précarisés.

Le collège communal hurlu avait le sourire, ce lundi soir, afin d’annoncer la nouvelle importante.

Il faut admettre que Mouscron n’a pas fait les choses à moitié puisqu’elle a contracté un emprunt d’un million€ qui servira à la relance commerciale suite à la pandémie.

1. Dépenser dans les commerces

«Chaque habitant va recevoir un bon d’achat de 15€, début septembre. Un couple avec deux enfants recevra donc bien 60€! dit Brigitte Aubert. L’argent pourra être dépensé dans les commerces locaux dans un délai de trois mois.»

Tous les commerces n’entreront pas en ligne de compte. Il y a des conditions.

«Ce sont les commerces de l’entité identifiés comme impactés directement par la crise, c’est-à-dire ceux ayant bénéficié d’une mesure de soutien via une prime régionale ou le bénéfice du droit-passerelle, tous les établissements horeca de l’entité et les nouveaux commerces ayant ouvert leur établissement à partir du 11 mai 2020», dit encore la bourgmestre.

Les professionnels devront déposer un dossier de candidature prochainement auprès de la commune.

La liste des magasins sera diffusée le 31 août lors du conseil communal. Ces commerces afficheront un macaron sur leur vitrine afin d’être facilement identifiables.

«Dans le magasin, le commerçant n’aura qu’à scanner un QR-Code et l’argent sera déjà versé le lendemain sur son compte. Cela ne lui coûtera donc rien, nous voulions que ce soit le plus simple possible. Nous sommes donc passés par un prestataire de services.»

Les commerçants peuvent remettre leur dossier de candidature via le eGuichet de la Ville, du 13 au 31 juillet 2020. Ce dossier doit contenir les coordonnées exactes, l’adresse mail, le numéro de compte bancaire, la preuve de l’acceptation de son dossier quant à l’octroi d’une prime régionale ou droit-passerelle ou preuve d’un numéro NACE Horeca ou preuve de l’ouverture d’un nouvel établissement à partir du 11 mai. Infos au 056 860 361

2. Relance du secteur culturel

L’argent dépensé pour le personnel communal lors des vœux trouvera une nouvelle destination.

«Nous allons dépenser différemment cet argent. Notre personnel recevra un ticket de cinéma et un bon de 15€ à dépenser auprès des acteurs culturels. Les modalités restent à affiner», dit la bourgmestre.

Les vœux seront donc raccourcis, permettant de ne plus fermer l’administration communale.

3. 15 000€ pour la Banque alimentaire

Enfin, 15 000€ trouveront une dernière destination. «Le repas pour le personnel coûte 15 000€. Nous reverserons cette somme sous forme d’un subside auprès de la Banque alimentaire. Cet argent ira aux personnes dans la précarité», conclut Mme Aubert.

