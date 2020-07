Les conditions pour une coalition Arizona au fédéral «ne sont pas remplies»: réunion annulée

Les conditions pour entamer des négociations dans une configuration «Arizona» en vue de former un gouvernement fédéral ne sont pas remplies à ce stade, a fait savoir le cdH à l’issue de son Bureau politique. Les centristes suggèrent aux présidents des trois partis gouvernementaux (MR, Open Vld, CD&V) de postposer la réunion plénière prévue en début d’après-midi et de reprendre contact de manière plus approfondie et respectueuse avec toutes les parties.

Le cdH a débattu de l’invitation qui lui a été adressée pour une première réunion plénière des six partis susceptibles de former un potentiel gouvernement dit «Arizona», soit les trois partis du gouvernement, la N-VA, le sp.a et le cdH.

«Le Bureau politique du cdH estime, à ce stade, que les conditions ne sont pas remplies pour entamer un travail dans pareille configuration», indique un communiqué.

Le Bureau politique du cdH estime que les conditions ne sont pas remplies pour entamer un travail dans pareille configuration.

«Comme il l’a dit depuis longtemps, le cdH veut être constructif pour qu’une solution puisse enfin être trouvée afin de doter ce pays d’un gouvernement et d’un plan de relance dont il a cruellement besoin. Nous restons donc, sur le principe, disponibles pour une réunion de cet acabit. Le temps des exclusives est révolu, dès lors que ce sont ces exclusives qui ont précipité le pays dans la crise politique depuis plus d’un an», explique le parti.

«Manque de sérieux»

Le cdH déplore toutefois «le manque de sérieux avec lequel il a été considéré» et «s’interroge aussi sur la méthode suivie par le trio présidentiel».

A lire les centristes, les trois présidents ne leur ont guère prêté d’attention depuis qu’ils ont entamé leur missions.

«Il n’y a guère eu de réunions préparatoires entre les trois ‘informateurs’ et le Centre Démocrate Humaniste comme il y en a eue avec d’autre(s), si ce n’est une seule et unique rencontre il y a deux semaines. Un premier document partiel a pu être remis, mais il n’y a pas pu y avoir d’échanges et de débats sur nos propositions. Nos priorités n’ont pas jusqu’ici pu être exposées et défendues au trio. Leur méthodologie induit donc que tous les invités ne partent pas sur pied d’égalité pour entamer un premier round de rencontres», ajoute le cdH.

Volontariste

Les centristes rappellent leurs priorités, dont le refinancement des soins de santé, de la Justice et le renforcement du cadre des forces de police, un plan de relance «qui construit le monde de demain avec une forte ambition environnementale, avec un nouvel équilibre tirant vers le haut les secteurs marchand et non-marchand et non plus une gouvernance qui se base sur des idées du passé et dépassées».

«Le monde d’après doit s’esquisser de manière volontariste mais nous ne connaissons rien des intentions du trio à ce stade, faute de concertation suffisante en amont», dit encore le cdH.

Le monde d’après doit s’esquisser de manière volontariste mais nous ne connaissons rien des intentions du trio à ce stade.

Les centristes relèvent encore l’incertitude de la présence du sp.a «qui, en cas d’absence, rendrait de surcroît la réunion caduque».

Le cdH suggère «au trio de postposer la réunion plénière sollicitée et de reprendre contact de manière plus approfondie et respectueuse avec toutes les parties», conclut-il.