Dries Mertens et Naples prennent le meilleur sur l’AS Rome qu’ils rejoignent au classement

Naples a signé un succès important dimanche en fin de soirée en conclusion de la 30e journée du championnat d’Italie de football. Les Napolitains ont battu l’AS Rome 2-1. Ce succès, le 14e de la saison, leur permet de rejoindre les Romains au classement avec 48 points aux 5e et 6e places. Gennaro Gattuso avait décidé de débuter avec Dries Mertens sur le banc. Le Diable Rouge n’est monté au jeu qu’à la 63e minute en remplacement de Milik.

Le marquoir était alors de 1-1 après les réalisations de Callejon (55e) et l’égalisation des visiteurs par Mkhitaryan (60e). Insigne (82e) a libéré Naples, qui n’avait plus battu Rome à domicile depuis 2014. Mertens aurait pu alourdir la marque (84e) sans une nouvelle parade de Pau Lopez qui a multiplié les arrêts et permis à son équipe de rester dans le coup mais sans toutefois parvenir à empêcher ce 3e revers consécutif.