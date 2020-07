Coronavirus: un acteur de «New York Unité Spéciale» décède

Nick Cordero, célèbre acteur de Broadway âgé de 41 ans est décédé du Covid-19 ce dimanche après avoir combattu la maladie pendant 95 jours, a annoncé sa femme.

«Je n’arrive toujours pas à y croire et je souffre. Mon cœur est brisé, car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tout le monde, il aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et adorait être un père et un mari. Il nous manquera, à Elvis (leur fils de 1 an) et à moi.»

C’est par ces quelques mots qu’Amanda Kloots, la femme de Nick Cordero, a confirmé la mort de l’acteur canadien sur le réseau social Instagram.

Surtout connu du grand public pour avoir fait plusieurs apparitions dans des séries à succès comme «Blue Bloods» ou «New York Unité Spéciale», le jeune quadragénaire était hospitalisé depuis la fin du mois de mars en raison d’une forme grave de coronavirus.

Intubé depuis le mois d’avril, le comédien, qui a aussi joué dans plusieurs comédies musicales comme «Rock of Ages» ou «Waitress», a vu son état s’aggraver au fil des jours.

Amputé d’une jambe à la fin du mois d’avril à cause d’un problème de coagulation, l’acteur était même plongé dans un coma artificiel depuis plusieurs semaines.

«Entouré d’amour par sa famille», Nick Cordero a quitté «doucement cette terre», précise encore sa femme.