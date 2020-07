Herstal: des dizaines de personnes en difficulté aidées pendant le confinement

La Ville de Herstal dresse un bilan positif de la plateforme du vivre-ensemble mise en place pendant le confinement.

Herstal s’en félicite. Sa plateforme du vivre-ensemble, mise en place dès le début du confinement dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, a remporté un franc succès. Cette plateforme avait pour objectif de fournir une aide spécifique aux seniors, aux personnes à mobilité réduite et à toute personne rencontrant des difficultés pour se déplacer.

«Concrètement, pendant plus de trois mois, la plateforme a pu aider quotidiennement des dizaines de personnes en difficulté et leur apporter aussi une assistance téléphonique directe», explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de la Ville de Herstal. «Pour y parvenir, six agents communaux ont coordonné l’aide en plus de 25 volontaires répartis sur toutes les entités de Herstal. Plus de 40 trajets ont été effectués pendant le confinement pour effectuer des courses alimentaires ou de médicaments.»

La plateforme a également permis de coordonner la distribution des masques en tissu. Pour rappel, 80.000 masques ont été distribués à la population dans différents lieux de collecte et avec des horaires flexibles. Pour les personnes travaillant ou n’ayant pas la possibilité de donner procuration, un numéro gratuit a été mis en place. Ainsi, la plateforme a donc pu fournir 150 masques en porte-à-porte à ces personnes.

Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à bénévoles de l’ASBL Liège Métropole pour l’opération «Deux masques pour toutes et tous», 51 couturières et couturiers herstaliens se sont portés volontaires pour coudre des masques et donc participer à l’effort collectif des 24 communes de l’arrondissement.

En cas de deuxième vague, la plateforme sera réactivée aussitôt

La plateforme a coordonné la logistique avec notre service travaux et les volontaires. À la fin de l’opération, Herstal et ses volontaires ont pu fournir près de 5000 masques à Liège Métropole. Après Liège, Herstal est la deuxième ville à en avoir confectionné le plus.

Le travail de la plateforme a pris fin le 1er juillet 2020, soit le jour de la phase 4 de déconfinement. En cas de deuxième vague, elle sera réactivée aussitôt.