Un jeune décède dans un échange de tirs à Forest: aucun suspect appréhendé

Suite aux échanges de coups de feu à Forest, aucun suspect n’a encore été appréhendé. Un homme est décédé et deux autres sont blessés.

Des échanges de coups de feu ont fait 3 victimes dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de minuit, place Alfred Orban à Forest, a indiqué dimanche matin le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman. Un homme né en 1997 est décédé sur place des suites de ses blessures et deux autres jeunes âgés de 17 et 19 ans ont été blessés par balles et hospitalisés.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat.

Le procureur du Roi et le juge d’instruction sont descendus sur les lieux dans la nuit, de même qu’un médecin légiste et un expert balistique.

À ce stade de l’enquête, aucun suspect n’a été appréhendé.

Une des pistes privilégiées évoque un règlement de compte dans le milieu du trafic de stupéfiants. De nombreux devoirs d’enquête sont encore en cours.