Philippe Guiot, nouveau coordinateur des jeunes à La Clavinoise

Le Namurois de 63 ans arrive à La Clavinoise avec une solide expérience. Une aubaine pour le club condrusien.

Depuis le retrait d’Axel Marchand de la coordination des jeunes, La Clavinoise se cherchait un successeur. Un successeur, qui n’a rien avoir avec le jeune homme de 22 ans. En effet, c’est donc l’expérimenté Phillipe Guiot, qui a été choisi pour devenir le coordinateur des jeunes à La Clavinoise. Si, chez nous, l’habitant de Natoye n’est pas le plus connu, l’homme âgé de 63 ans dispose d’une solide carte de visite, surtout dans la province de Namur. Coordinateur à Ciney, à Aische, Rhisnes, ou encore entraineur à Namur, Philippe Guiot a pas mal bourlingué. « Je dispose d’un diplôme d’UEFA A et j’ai eu l’occasion de travailler à Auxerre et au Japon, se souvient l’intéressé qui débarque rue du Marché un peu par hasard. Un de mes amis, qui habite à Bois-et-Borsu connaît très bien Joseph Jacquet, qui fait partie du comité du club, et j’ai appris que La Clavinoise recherchait un coordinateur. »

Après avoir eu une réunion avec le président, Ludovic Depreter, Philippe Guiot a rapidement trouvé un terrain d’entente avec le cercle condrusien. « Le projet m’intéresse vraiment. À mon âge, je souhaite recommencer un nouveau challenge. Partout où je suis passé, je suis à chaque fois tombé dans un club familial. Je souhaite travailler dans un environnement sain et sans pression, lance celui qui est également prospecteur pour le Standard de Liège. Évidemment, je ne serai pas seul pour tout gérer puisqu’il y aura Francis (NDLR: Aimont) à mes côtés. On doit encore discuter ensemble pour les détails et les questions organisationnelles. Je pense que nous aurons une vue différente mais avec le même état d’esprit. »

Tout profit pour l’ensemble des jeunes du club de La Clavinoise, qui s’apprêtent donc à rentrer dans une nouvelle ère.