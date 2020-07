«7500», «Team USA» et «Jeffrey Epstein»: nos 3 choix streaming du 6 juillet

Une série docu, une fiction et un documentaire pour ce premier rendez-vous du lundi. -

Deux scandales sexuels majeurs et un attentat aérien à couper le souffle: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre nouveau rendez-vous streaming du lundi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro lundi prochain.

1 7500

Amazon Prime Video Thriller de Patrick Vollrath Avec Joseph Gordon-Levitt et Omid Memar. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Les pilotes d’un avion reliant Berlin à Paris sont victimes d’une tentative de détournement. Mais refusent d’ouvrir la porte de leur cockpit aux assaillants.

Ce qu’on pense

Patrick Vollrath, jeune cinéaste nominé pour l’oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2016, crée une tension assez inédite en filmant tout depuis le poste de commandement. Haletant.

La critique complète

2 Jeffrey Epstein

Netflix Série documentaire de Lisa Bryant (4 épisodes entre 55 et 57 minutes).

Ce que ça raconte

Jeffrey Epstein, milliardaire ayant fait fortune dans la finance, a été inculpé en 2019 pour trafic sexuel de mineures, dont les plus jeunes avaient 14 ans…

Ce qu’on pense

Une affaire toujours pas bouclée et qui dégage dès les premières images, une forte odeur de soufre. Passionnant, même si on sent, parfois, un peu voyeur.

La critique complète

3 Team USA, scandale dans le monde de la gymnastique (Athlete A)

Netflix Documentaire de Bonni Cohen & John Shenk. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

La façon dont ont été abusées, puis ignorées, des centaines de (très) jeunes gymnastes – dont Simone Biles – par le médecin de la Fédération Américaine d’athlétisme, Larry Nassar.

Ce qu’on pense

Un documentaire accablant, mais dont le final réconcilie avec le sport Et la vie.

La critique complète