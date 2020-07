Xavi reconduit comme entraîneur d’Al Sadd pour la saison 2020-2021

Xavi, l’ex-légende du FC Barcelone désormais entraîneur du club d’Al Sadd, a été reconduit sur le banc du club qatarien pour la saison 2020-2021, a annoncé le club dimanche dans un communiqué.

«Le Al Sadd Sports Club annonce officiellement la prolongation du contrat de Xavi Hernandez comme entraîneur principal de l’équipe première pour la saison 2020-2021», indique le club.

Champion du monde en 2010, d’Europe en 2008 et 2012, l’ex-milieu de terrain emblématique du FC Barcelone et de l’Espagne (133 sélections), âgé de 40 ans, est arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que joueur, puis il y est devenu entraîneur quatre ans plus tard, en août 2019.

Pour sa première saison sur un banc, Xavi a mené son équipe vers des victoires en Supercoupe et en Coupe nationale du Qatar.

«Je ne peux pas dissimuler que c’est mon rêve d’entraîner Barcelone», avait déclaré en janvier dernier l’ex-milieu de terrain catalan, quand le directeur sportif du Barça, Éric Abidal, et le directeur général, Oscar Grau, étaient venus le rencontrer à Doha.

En marge de la Supercoupe d’Espagne disputée par les blaugranas en Arabie Saoudite, ils lui avaient proposé le poste d’Ernesto Valverde, finalement remplacé par Quique Setién le 12 janvier.

Encore sous contrat avec Al Sadd, Xavi avait décliné. «Pour moi, c’est très clair: je veux revenir au Barça, ça me fait très envie […] mais j’ai fait en sorte que ce soit clair (pour les dirigeants du Barça, NDLR). Je me vois commencer un projet à zéro, et je veux que celui qui prend les décisions, ce soit moi», avait alors expliqué l’ex-milieu de terrain.