Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce 5 juillet.

Légende Belgique Monde Sport Culture Buzz

Nouveau bilan en Belgique: les tendances toujours à la baisse

Avec une moyenne de 82,7 nouvelles contaminations par jour au Covid-19 sur les sept derniers jours, soit 11% de moins que la semaine précédente, la tendance des nouvelles infections est à la baisse, selon les chiffres de l’institut de santé Sciensano publiés dimanche.

+ LIRE ICI

La Belgique change l’avis de voyage vers l’Espagne

Les Affaires étrangères ont modifié leur conseil aux voyageurs pour l’Espagne après que la ville catalane de Lérida et ses environs ont été mis en quarantaine samedi.

+ LIRE ICI

Deux applications vélo et tourisme élues meilleures applis post-Covid

Plus d’un mois après le lancement de «Brussels hacks the crisis» - dont le but est de développer des idées innovantes et numériques pour l’après-coronavirus -, les Bruxellois, invités à voter pour leurs idées préférées, ont choisi une app vélo et une app tourisme.

+ LIRE ICI

163 morts en 24 heures en Iran, nouveau record

Le ministère de la Santé iranien a annoncé dimanche 163 morts supplémentaires dus à la maladie de Covid-19, soit le nombre officiel de décès quotidiens le plus élevé en Iran depuis le début de l’épidémie en février.

+ LIRE ICI