PHOTOS | Inauguration de «Place aux Artistes» ce samedi

L’événement, qui aura lieu tous les samedis des vacances, a débuté ce samedi vers 11h30 avec la Compagnie des 4 saisons.

La Ville et la Province de Liège ont inauguré samedi en milieu de journée l’opération «Place aux Artistes» sur l’Esplanade des Guillemins à Liège. Plus de 70 prestations artistiques seront proposées gratuitement tous les samedis de juillet et août afin de soutenir le milieu artistique durement impacté par la crise du coronavirus.

Coordonné par le théâtre de Liège, l’événement a débuté samedi vers 11h30 avec la Compagnie des 4 saisons qui a lancé les festivités avec un spectacle déambulatoire et notamment un dragon sur lequel des enfants ont pu monter. A 12h00, c’est le groupe de musique Trinakouna qui est monté sur scène. D’autres artistes se produiront en alternance sur quatre places de la ville de Liège tous les samedis de l’été: Esplanade des Guillemins, Place du XX Août, le Kiosque du Parc d’Avroy, Place de l’Yser.

Afin d’établir la programmation, un appel à candidatures avait été lancé jusqu’au 26 juin et c’est plus de 448 projets qui ont été déposés et 75 qui ont été retenus par la Ville, la Province et le théâtre de Liège. Chaque artiste et technicien qui participe à cette organisation bénéficie d’un cachet de 350 euros brut par personne, sur base d’un maximum de cinq personnes par projet. Soit environ 200 cachets au total pour des artistes liégeois uniquement. Le projet a été réalisé il y a seulement quelques jours: «Cela a été mis en place en seulement 10 jours. On a voulu des espaces conviviaux avec des bars, de la musique et de la programmation jeunesse. La priorité première a été de rendre du travail aux artistes et cela été le moteur premier de l’initiative», a expliqué Edith Bertholet, coordinatrice du projet et chargée de la programmation du théâtre de Liège.

Les gestes barrières d’actualité

Les mesures sanitaires sont prises en compte et un maximum de 100 personnes en simultané est autorisé parmi le public. «La distanciation sociale est respectée, on a fait en sorte que le public ne soit pas concentré. Aussi nous avons joué sur une qualité sonore, sans utiliser de grosses enceintes pour ne pas faire un appel d’air du public. Il y a un effet où le but est que les gens restent assis et regardent. Et puis le simple fait que les projets se passent en même temps crée aussi de la division du public», a-t-elle précisé.

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer était présent pour le lancement de cette organisation. «La Ville de Liège est une grande métropole avec un tissu culturel dans tous les domaines de la culture. (...) Nous avons voulu donner un signal clair vers le secteur en étant utile grâce à une animation de qualité sur les espaces publics de la Ville. L’Horeca et le tourisme en bénéficieront également, je pense donc que c’est l’opération parfaite,» a-t-il déclaré.

«Place aux artistes» se déroulera chaque samedi du 4 juillet au 29 août, entre 12h et 19h. L’événement est gratuit.