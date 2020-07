Avec 648 rencontres disputées, Gianluigi Buffon bat le record de matches en Serie A

Cette saison, Buffon est le gardien N.2 de la Juventus, derrière le Polonais Wojciech Szczesny.

Gianluigi Buffon, titulaire samedi avec la Juventus face au Torino lors de la 30e journée de Serie A, est devenu le seul recordman des matches joués en Championnat d’Italie avec 648 apparitions.

Les 648 matchs de présence de Buffon pic.twitter.com/eOV23xNJwc — Juventus ???? (@Zebra_Juve_1897) July 4, 2020

Buffon, qui est âgé de 42 ans depuis janvier, avait rejoint Paolo Maldini avec 647 matches de Serie A au mois de décembre. Il n’avait plus joué en championnat depuis, seulement en Coupe d’Italie.

Au total, toutes compétitions confondues et en comptant ses passages à Parme, à la Juventus et au Paris SG, ainsi que ses 175 sélections en équipe nationale, Buffon a joué 1.090 matches professionnels.

Il avait disputé sa première rencontre en championnat d’Italie le 19 novembre 1995 avec Parme, face à l’AC Milan de George Weah et Roberto Baggio.

Outre Buffon et Maldini, seuls Francesco Totti (619) et Javier Zanetti (615) ont disputé plus de 600 matches en Championnat d’Italie.