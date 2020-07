Amical: Charleroi s’impose à Anderlecht, à l’abri des regards

Le match a eu lieu au centre d’entraînement d’Anderlecht, à l’abri des regards. BELGA

Dans le duel des Sporting, qui se déroulait à huis clos à Neerpede, c’est Charleroi qui a pris la mesure d’Anderlecht lors d’une rencontre amicale (0-1).

À l’abri des regards, la rencontre n’étant pas ouverte au public ni couverte par une retransmission ou un suivi en direct sur les réseaux sociaux officiels des clubs, les Zèbres ont, semble-t-il, inscrit le seul but de la rencontre sur penalty, provoqué par Kompany et converti par Nicholson.

Anderlecht reçoit, à huis clos, Saint-Trond samedi prochain (13h), à Neerpede. Les Carolos, eux, n’affronteront pas le RWDM (D1B) samedi, le match ayant été annulé.