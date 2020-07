La NBA accepte des messages sur les maillots contre le racisme et pour la justice sociale

La Ligue professionnelle de basket NBA est parvenue à un accord avec l’association des joueurs (NBPA) sur les messages qui seront autorisés à figurer sur les maillots des joueurs au-dessus de leur numéro et à la place de leur nom lorsque la saison reprendra le 30 juillet au complexe sportif Wide World of Sports d’Orlando, annonce le site sportif ESPN.

Parmi la liste des messages sociaux suggérés approuvés figurent: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can’t Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Sí Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform; and Mentor.

Les joueurs de la NBA, dont trois-quarts sont afro-américains, ont participé à des manifestations nationales, se sont fait entendre sur les médias sociaux et ont été actifs après la mort de George Floyd le 25 mai à Minneapolis après avoir été arrêté et étouffé par un policier blanc.