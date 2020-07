La kermesse de Hotton sera bien organisée du 1er au 5 août, mais sur l’île de l’Oneux

Après mûre réflexion avec la Commune, les pompiers et la Zone de Police Famenne-Ardenne, le Comité des Fêtes hottonnais a pris la décision d’organiser la kermesse, l’une des plus grandes de la province du Luxembourg. Elle sera cependant délocalisée sur l’île de l’Oneux.

Nous l’avions indiqué dans notre édition de vendredi, le Comité des Fêtes hottonnais se réunissait jeudi soir avec les autorités communales pour décider de l’organisation de la kermesse de Hotton, l’une des plus grands de la province, réunissant quelque 80 forains et attractions.

«Après mûres réflexions tant avec la Commune que les pompiers et la Zone de Police Famenne-Ardenne, nous avons pris la décision d’organiser la kermesse de Hotton du 1er au 5 août, se réjouit Denis Bonjean, membre du Comité des Fêtes, organisateur de l’événement. Il s’agira cependant d’une édition particulière, vu que tous les forains seront exceptionnellement délocalisés sur l’île de l’Oneux pour des raisons de facilité dans le cadre du respect des mesures sanitaires. Toutes les attractions habituelles devraient être présentes. La capacité du site sera cependant limitée à 800 personnes. La police nous a confirmé que le comptage des visiteurs était obligatoire. Un circuit sera mis en place sur le site avec une entrée et une sortie, encore à déterminer. Par ailleurs, toutes les mesures sanitaires seront scrupuleusement respectées: port du masque pour les forains, gel désinfectant, désinfection du matériel,… Le bal et le feu d’artifice du mercredi ne seront pas organisés cette année. La fête commencera le samedi 1er août, date de reprise officielle des activités foraines fixée par le CNS.»