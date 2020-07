Plus de 48.000 nouveaux cas au Brésil

Le Brésil, déjà fortement touché par la pandémie de nouveau coronavirus, a enregistré ces dernières 24 heures 48.000 contaminations, l’un des nombres les plus élevés dans le pays depuis le déclenchement de la crise sanitaire.

Près d’un million et demi de Brésiliens sont officiellement contaminés, selon le ministère de la Santé. Ce dernier a également annoncé 1.252 nouveaux décès, pour un total de 61.884 jusqu’à présent.

Seuls les États-Unis enregistrent un nombre plus élevés de cas et de décès, avec notamment un nouveau record de plus 53.000 infections au coronavirus recensées en 24 heures.

Selon des études et des estimations d’organisation, le nombre de contaminations serait en réalité sept fois plus important. Il y aurait également deux fois plus de morts qu’annoncé.

Par ailleurs, le président brésilien Jair Bolsonaro a fortement édulcoré vendredi une loi sur le port du masque dans les lieux publics contre la propagation du coronavirus, le rendant non-obligatoire dans les commerces et lieux de culte. Il a également supprimé un article obligeant les commerces et les locaux industriels à fournir gratuitement des masques à leur employés, et un autre stipulant que les pouvoirs publics devaient en distribuer «aux populations vulnérables économiquement».

Le port du masque avait été déjà rendu obligatoire depuis plusieurs semaines dans de nombreux États, par des décrets adoptés par les gouverneurs.

Le Brésil compte 210 millions d’habitants, soit environ 20 fois plus qu’en Belgique.