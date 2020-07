Le ministre de la Défense en visite dans une maison de repos liégeoise

Le ministre de la Défense Philippe Goffin (MR) s’est rendu vendredi, en fin d’après-midi, dans la maison de repos Le Tilleul d’Édouard située à Grivegnée (province de Liège). Une institution qui a, durant la crise sanitaire, bénéficié de l’aide de l’armée.

Un échange a eu lieu entre le ministre, les militaires qui ont renforcé l’équipe de la maison de repos, les soignants et la direction de l’établissement. L’occasion de les remercier mais également d’obtenir un retour sur le déroulement de l’expérience.

Pendant 15 jours, Le Tilleul d’Édouard a bénéficié de l’aide de trois militaires. L’un d’eux se trouvait en cuisine et les deux autres ont rejoint les équipes pour les soins ou encore la logistique. Une expérience fructueuse, comme le souligne le sergent Léonard: «quand on a eu l’opportunité de venir en renfort dans cette maison de repos, ça a été une évidence. On est l’aide à la nation, ça fait partie de nos missions. On a rencontré une super équipe et ça nous a également enrichis, car on était face à un travail médical que l’on ne connait pas.»

Du côté des soignants, l’arrivée des militaires a été un véritable soulagement. «Cela nous a donné un regain d’énergie, ça a vraiment été une expérience positive. On a été impressionné par la capacité d’adaptation des militaires», confie Charlotte, kinésithérapeute dans la maison de repos. «Ils ont rapidement trouvé leur place dans l’équipe, c’était vraiment un boost pour notre moral.»

De son côté, le ministre de la Défense a, lui, expliqué avoir eu la volonté de remercier les militaires qui sont venus en aide dans cette maison de repos. «C’est également l’occasion d’avoir un retour sur cette expérience. Je pense qu’il est important de souligner le positif. C’est une opération qui a changé le regard qu’avait le public sur la Défense.»