La Ville propose un programme estival varié autour du Vaux-Hall

La Ville de Bruxelles a dévoilé vendredi en fin d’après-midi, au Vaux-Hall dans le Parc de Bruxelles, un premier programme d’activités estivales prévues entre le 3 juillet et le 30 août dans le cadre de l’événement Hello Summer.

Si les grands événements de l’été ne figurent plus à l’agenda, «cette crise sanitaire a permis, dans l’adversité, de susciter l’innovation, stimuler la créativité, fortifier la solidarité», estime le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. «La Ville de Bruxelles a donc décidé de prendre la balle au bond et réinventer ses activités estivales».

Le Vaux-Hall accueillera des concerts dès jeudi soir, du théâtre de marionnettes, des cours de danse et du yoga en journée de vendredi à dimanche, du cinéma en plein air le samedi soir et des jeux pour enfants le dimanche après-midi. Les échevins présents ont expliqué que des activités très diversifiées s’ajouteront au fil de l’été dans différents lieux, et ce dans le respect des mesures de sécurité. Il y aura du sport et des activités variées sur les boulevards du centre comme dans les quartiers (Laeken, Neder-Over-Hembeek et Ambiorix). De la musique prendra également place en août sur l’esplanade de la Cité administrative.

Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, a relevé que peu de grandes villes européennes peuvent se vanter d’un si beau programme estival: «l’accent est mis sur nos talents émergents afin de découvrir la richesse et la diversité de notre scène artistique bruxelloise, que l’on soit d’ici ou d’ailleurs. Le tout dans des formules intimistes pour offrir un espace d’expression et une visibilité supplémentaires à nos actrices et acteurs culturels».

A cette volonté de soutenir le secteur artistique en cette sortie de confinement s’ajoute une attention à rendre les événements plus durables, mais aussi plus sécurisants. La Ville soutiendra en ce sens la campagne Safer City en sensibilisant les visiteurs à la lutte contre le harcèlement de rue.

Les programmes sont susceptibles d’évoluer au cours de l’été en fonction de l’évaluation de la situation sanitaire.