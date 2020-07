Plan de relance de l’UE: Mark Rutte se rend chez Merkel la semaine prochaine

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se rendra jeudi prochain à Berlin pour s’y entretenir avec la chancelière allemande Angela Merkel, figure centrale du paysage politique européen dont le pays occupe désormais la présidence tournante de l’UE.

Au menu: le cadre financier pluriannuel de l’Union, pour les années 2021-2027, et le plan de relance à 750 milliards qui accompagne ce budget à long terme. Sur ces sujets, les Pays-Bas ont depuis plusieurs mois été un farouche opposant à de trop importantes largesses, ce qui contribue au blocage des négociations.

Il s’agira du premier déplacement à l’étranger du Premier ministre néerlandais depuis les débuts de la pandémie de Covid-19 en Europe.

Le président français Emmanuel Macron a déjà repris les contacts diplomatiques en présentiel en se rendant justement chez Mark Rutte et en rendant visite à Angela Merkel. La chancelière sera elle-même à Bruxelles mercredi, avant de recevoir le Premier néerlandais.

Ces bilatérales sont censées préparer le terrain pour le sommet européen des 17 et 18 juillet à Bruxelles, où chefs d’État et de gouvernement des 27 vont tenter d’aboutir à un accord sur le budget 2021-2027 et l’instrument de relance qui s’y adosse. Le président du Conseil européen Charles Michel devrait, environ une semaine avant le sommet, avancer des propositions chiffrées, sur base de ce que la Commission a mis sur la table.

Déjà avant la crise du coronavirus, Mark Rutte était un des personnages centraux des négociations sur le budget à long terme. Son pays fait partie des quatre «frugaux», soit des pays qui veulent faire mincir le budget global, maintenir les rabais dont ils bénéficient sur leurs contributions, et préfèrent que l’on prête aux pays du sud plutôt que de leur accorder des subventions (dons).

Si la pandémie a semblé généraliser à travers l’UE le sentiment d’urgence de trouver un terrain d’entente et de maintenir un marché unique fonctionnel, le Premier ministre néerlandais a encore répété vendredi que «l’aide doit prendre selon nous la forme de prêts, pas de subsides». Il a fait ces déclarations dans un supplément du journal italien Corriere della Sera.

Il pointe du doigt l’Italie ou l’Espagne, qui ont été fortement touchées par le coronavirus et qui seront logiquement parmi les principaux bénéficiaires des aides européennes. «Elles doivent se poser la question: ‘que pouvons-nous faire pour gérer nous-mêmes la prochaine crise?».

Les négociations sont «difficiles», mais un compris est «possible», indique le Néerlandais.