Anvers abrite la plus grande colonie d’hirondelles de rivage jamais vue en Belgique

Une digue tampon de la réserve naturelle De Kuifeend, dans la zone portuaire d’Anvers, sert depuis plusieurs mois de lieu de nidification à la plus grande colonie d’hirondelles de rivage jamais vue en Belgique. L’autorité portuaire et Natuurpunt travaillent ensemble pour mieux protéger ces espèces vulnérables.

Les zones portuaires et industrielles exercent une grande attraction sur les hirondelles de rivage. Comme de grands travaux d’infrastructure sont souvent réalisés dans ces zones, des dépôts ou des carrières de sable temporaires sont régulièrement disponibles. Ces endroits sont très attrayants pour les hirondelles de rivage, qui creusent leurs terriers de nidification dans ces parois de sable.

En raison de l’absence de parois naturelles sur les berges, en Flandre, l’hirondelle de rivage est devenue très dépendante des sites artificiels de nidification qu’elle trouve dans les zones industrielles. Cependant, ces dépôts ou ces carrières de sable sont de nature temporaire, ce qui signifie que l’oiseau doit à chaque fois chercher de nouveaux endroits de nidification. L’hirondelle de rivage est inscrite dans la catégorie «presque en danger» sur la Liste rouge flamande, qui inventorie et évalue le statut de conservation des espèces végétales et animales.

Le plus grand site de nidification était le dépôt de sable de l’A12, le long de la gare de triage d’Anvers Nord. Toutefois, cet endroit finira par disparaître en raison de la construction d’une nouvelle zone pour les PME. De plus, le site est utilisé par des motocyclistes et des quadistes, ce qui provoque des perturbations, surtout pendant la pleine saison de reproduction.

C’est pourquoi l’autorité portuaire et Natuurpunt sont partis à la recherche d’un lieu de nidification permanent pour les oiseaux. Le choix s’est porté sur une digue tampon sableuse dans la réserve naturelle «De Kuifeend». Début mars, cette digue a été creusée sur une longueur de 200 mètres et une hauteur de 1,5 mètre.

Actuellement, la colonie compte 950 terriers de nidification. Aucune colonie d’hirondelles de rivage n’atteint ce chiffre en Belgique. Cependant, il faudra encore un peu de temps avant que la ponte ne se concrétise, car la sécheresse prolongée a certainement eu un impact sur celle-ci.

«Grâce à une gestion adaptée, ce site de nidification deviendra crucial à l’avenir pour la survie des hirondelles de rivage dans la zone portuaire d’Anvers», a déclaré Natuurpunt. De surcroît, une deuxième colonie plus petite a été découverte à quelques centaines de mètres du site de nidification, dans une paroi récemment creusée dans une carrière de sable de l’autoroute A12. Des dispositions ont été prises avec l’entrepreneur concerné pour laisser intacte la colonie, qui compte une soixantaine de nids.