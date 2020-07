Les inspections de l’Afsca ont été plus favorables en 2019

Les résultats des inspections de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) ont obtenu un meilleur taux de conformité en 2019 (86,6%) par rapport à l’année précédente (85,6%), ressort-il vendredi de la présentation des résultats annuels de l’agence.

L’Afsca a mené en 2019 106.552 missions de contrôle auprès de 57.270 opérateurs, ce qui est plus que 2018 (106.143 missions auprès de 55.098 opérateurs).

Moins d’échantillons ont été prélevés en 2019 qu’en 2018. Au total, 68.684 échantillons ont été prélevés, ce qui représente une moyenne de 300 inspections par jour ouvrable. Sur ce nombre, 97,3% étaient en règle. Il s’agit également d’une légère augmentation par rapport à 2018, où 96,5% étaient en règle. Herman Diricks, administrateur délégué de l’Afsca, parle de résultats «très favorables».

En cas de résultat défavorable d’une inspection ou d’un échantillonnage, des mesures sont prises, allant de l’avertissement (73,8% en 2019) au PV (24,8%) et même à la fermeture temporaire (0,5%). En outre, l’Afsca a également procédé à 510 saisies (3,8%).

Des contrôles de suivi sont effectués après chaque résultat moins bon, souligne Herman Diricks. «Nous maintenons la pression sur les entreprises et les contrôlons à nouveau pour nous assurer que les améliorations qu’elles apportent sont durables», précise-t-il.

En outre, le point de contact de l’Afsca a reçu 4.632 plaintes (+364) l’année dernière, dont 4 sur 10 étaient fondées. Selon Herman Diricks, cette augmentation serait due à une meilleure connaissance du point de contact mis en place il y a quelques années par l’agence. «Nous mettons un point d’honneur à aller vérifier chaque plainte sur le terrain et nous envoyons toujours un feedback au consommateur du résultat de nos contrôles», ajoute-t-il.

Les consommateurs peuvent contacter l’Afsca via un formulaire en ligne et par téléphone, et Herman Diricks constate que de plus en plus de consommateurs trouvent le chemin de l’agence de cette manière.

Dans certains cas, les produits doivent être rappelés. Après une augmentation en 2018, le nombre de rappels de produits est resté stable l’année dernière. L’Afsca a même constaté une légère diminution. Les entreprises sont elles-mêmes responsables de la communication du rappel et elles sont 83% à s’en charger.

Par ailleurs, l’agence souligne l’importance de l’étiquetage pour lequel elle effectue également des contrôles. En 2019, près de 9 étiquettes sur 10 étaient conformes, ce qui représente une amélioration de 7,5% par rapport à 2018. L’organisme constate cependant que les entreprises alimentaires évitent de plus en plus les numéros E sur les étiquettes. Il s’agit de numéros attribués aux additifs autorisés.

«Il faut éviter qu’en conséquence, l’étiquette contienne des informations incorrectes ou que les additifs soient cachés», explique l’administrateur délégué. C’est pourquoi l’agence a déjà poursuivi le problème au niveau européen. Les consommateurs doivent savoir ce que contiennent les produits.

L’année 2019 a été moins mouvementée que les années 2017 et 2018, qui ont été caractérisées, entre autres, par la crise du fipronil. Cela ne veut pas dire qu’elle était moins intense, souligne Herman Diricks. L’année 2020 promet également d’être une année chargée pour l’Afsca. Herman Diricks fait référence à la crise du coronavirus et au Brexit. «S’il n’y a pas d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, il faudra intensifier les contrôles aux frontières», déclare-t-il. «Nous continuerons à nous y préparer, notamment en recrutant davantage».