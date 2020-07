Initiatives écologiques, ciné à 1 euro, fresque géante : les 10 infos qui font du bien

Pairi Daiza sensibilise aussi les visiteurs aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et les actions que chacun peut mettre en pratique à son échelle. C’est là l’un des points clés de l’exposition interactive permanente de 240 m2 installée à proximité du territoire des ours blancs. -

Crise sanitaire, crise politique, chômage et on en passe, l’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 En vacances chez nous!

AccroPark accrobranche Barrage de La Gileppe lac Jalhay 2020 Romain RIXHON Cette semaine, L’Avenir a lancé sa série de l’été intitulée «En vacances chez nous». Durant toute la semaine, les journalistes vous présentent une excursion originale à faire en Wallonie.

Bastogne, Jalhay, Villers-la-Ville, la Wallonie regorge de pépites et on vous les présente. Alors et si on partait en vacances ensemble chez nous?

2 Lancement de Kidzik Radio, une radio pour enfants

- Contrainte d’annuler l’édition 2020 du festival Kidzik à Louvain-la-Neuve, la Ferme du Biéreau a décidé de lancer sa propre radio destinée aux enfants.

Le confinement aura eu cela de bon: donner un coup de pouce à son projet.

Au menu de cette radio de la musique et de la pédagogie avec des playlists, des podcasts, une application, etc.

3 Distribuer pour ne pas gaspiller

Qui n’a jamais été choqué en voyant à l’arrière de certaines grandes surfaces des centaines de produits jetés dans d’immenses containers? Un gaspillage alimentaire alors qu’existent de nombreuses façons de l’éviter.

Chaque soir, la boulangerie Vienne (Tournai) distribue ses invendus à des associations pour les personnes dans le besoin.

4 Six cents kilos de déchets dans la Nethen, à Grez-Doiceau

Les bénévoles ÉdA C’est une de ces ASBL dont le combat fait plaisir. Car Aer Aqua Terra (Air, Eau, Terre) assainit les sites pollués par les déchets, tous les déchets.

Aidée par une trentaine de bénévoles, l’ASBL a récolté en cinq jours quelque 600 kg de détritus dans la Nethen.

Certains bénévoles viennent une demi-journée, d’autres un jour ou deux, d’autres en étaient à leur première expérience en ce dimanche.

5 PHOTOS | Le personnel médical mis en valeur sur une fresque géante à Ixelles

La fresque - Sous les fenêtres de l’hôpital d’Ixelles, une immense fresque murale a été dessinée pour rendre hommage au personnel soignant.

«Alors que les applaudissements ne se font plus entendre, l’idée est qu’on n’oublie jamais tout ce qu’ils ont fait pour nous tous», commente le collectif derrière cette œuvre géante.

6 Un ciné à 1 euro? Lancement de l’opération «J’peux pas, j’ai cinéma»

Ca y est les cinémas sont rouverts! Envie d’une petite toile? Et bien sachez que Jusqu’au lundi 31 août, 15.000 places de cinéma à 1 euro seront proposées au public sur le site jaicinema.be.pour soutenir la réouverture des salles obscures. C’est pas super ça?

7 La première éolienne namuroise est citoyenne

La première éolienne citoyenne va prochainement faire tourner ses pales dans le ciel de Temploux. Une bonne nouvelle pour ce beau projet qui a été lancé il y a 8 ans déjà. En effet, la coopérative a dû lever, un à un, les obstacles qui se sont dressés sur sa route durant tout ce temps.

8 Ziza: la voix du monde à «The Voice»

- ÉdA Abdelazize Gueye. Derrière ce nom, se cachent une histoire et un combat. Ceux de Ziza, chanteur, auteur et compositeur.

Véritable icône en Mauritanie, celui qui a dénoncé l’injustice et la corruption a connu la prison et la torture dans son pays.

Dans l’attente de son statut de réfugié au Centre de Belgrade depuis deux ans, Ziza a décidé avec d’autres personnes au parcours similaire de chanter les valeurs universelles qui devraient prévaloir chez tout un chacun. Un cadeau qu’il espère transmettre via The Voice Belgique.

9 Pairi Daiza: «Ambassadeur de l’Arctique»

- Sortons les trompettes et soyons quelques instants un peu chauvins. Pairi Daiza va de recevoir une très belle reconnaissance de la part des protecteurs des ours blancs. La Pairi Daiza Foundation est désormais reconnue par Polar Bears International, la plus grande organisation internationale de protection des ours blancs et de leur environnement, comme «Ambassadeur de l’Arctique».

10 Liège et Waimes vont planter plus de 76 000 arbres!

Le projet est ambitieux. La Ville de Liège va lancer son Plan Canopée, entraînant la plantation de plus de 20.000 arbres en dix ans. Les citoyens qui le souhaitent seront invités à s’impliquer dans cette plantation massive d’arbres. Et du côté de Waimes c’est encore plus fort, la commune va planter plus de 56 000 arbres. Waimes travaille ainsi avec le réseau Natura 2000, qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent.

