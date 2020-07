La chimiothérapie par Docétaxel moins efficace chez les femmes en surpoids

Une étude au long cours portant sur 2.800 patientes atteintes d’un cancer du sein a démontré que le traitement chimiothérapeutique par Docétaxel est moins efficace chez les patientes en surpoids ou obèses que chez les autres patientes.

Une telle différence n’a pas été observée lorsque le traitement de chimiothérapie ne contenait pas de Docétaxel. L’étude a été menée sous la direction de chercheurs de la KU Leuven, de l’Institut Jules Bordet, de l’Université de Milan et de l’Institut national du cancer d’Italie.

On savait déjà que les personnes en surpoids ont un risque plus élevé de cancer du sein. En outre, les patientes obèses atteintes d’un cancer du sein ont un risque plus élevé de rechute. Cette étude démontre à présent que les patientes atteintes du cancer et souffrant d’obésité ne bénéficient pas autant du traitement par Docétaxel, l’un des médicaments de chimiothérapie les plus utilisés au monde. «Il est possible que la graisse corporelle absorbe partiellement le Docétaxel avant qu’il n’atteigne la tumeur», explique la professeure Christine Desmedt (KU Leuven).

Selon Mme Desmedt, l’adaptation des traitements existants n’est pas encore une option. Il faut poursuivre les recherches. La professeure de Louvain conseille aux patients préoccupés par le Docétaxel d’en discuter avec leur médecin. «Toutefois, si des recherches plus approfondies confirment que ces résultats sont uniquement dus aux caractéristiques pharmacologiques du Docétaxel, cela pourrait également avoir des conséquences pour d’autres patients cancéreux traités avec ce médicament, comme les malades atteints du cancer de la prostate ou du cancer du poumon».

Selon Mme Desmedt, il est nécessaire de sensibiliser au lien qui existe entre l’IMC (indice de masse corporelle) et le cancer du sein. Le professeur Biganzoli (Université de Milan) est du même avis. «Dans le monde de la médecine et de la recherche, nous devons accorder plus d’attention à l’influence de l’obésité sur la biologie, la progression et le traitement du cancer du sein», déclare M. Biganzoli.