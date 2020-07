Coronavirus: où en est la Wallonie picarde?

ON ne parle pas s encore de 2e vague… ÉdA

En Wallonie picarde, cela fait plusieurs semaines qu’on se refuse à parler de rebond. Le nombre de nouveaux cas ne représente pas à proprement parler une «explosion».

N’empêche, depuis la fin mai, semaine après semaine, on est repassé de 19 nouveaux cas (on pensait que la tendance à la baisse se confirmerait), à 24, puis 26 et maintenant 61 cas.

Avec toujours une concentration sur Mouscron. Il y a aussi un foyer à Estaimpuis, où l’on a dénombré 24 nouveaux cas au cours de ces dernières semaines, selon les chiffres fournis par Sciensano.