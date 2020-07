10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le test multiplex D-Tek se veut être plus fiable et plus précis que les tests sérologiques actuellement sur le marché. Ugo PETROPOULOS

Des tests coronavirus plus fiables et plus précis, Hamilton grand favori de la saison ou encore des ministres dans les canapés du Pop-Up Mills… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 3 juillet.

1 L’entreprise montoise D-Tek veut proposer des tests coronavirus plus fiables et plus précis

En testant 5 biomarqueurs en une fois, D-Tek veut proposer un diagnostic du Covid-19 plus affiné et détecter les patients à risque.

2 Hamilton, grand favori de la saison

En quête d’un 7e titre mondial – comme Michael Schumacher – Lewis Hamilton est (encore) le grand favori de la saison.

3 Des ministres dans les canapés du Pop-Up Mills

Le Pop-Up Mills de Malmedy accueillait, ce jeudi soir, trois ministres, dont Sophie Wilmès, pour l’avant-première de «Adorables».

+ LIRE ICI | Des ministres dans les canapés du Pop-Up Mills pour relancer la saison

4 L’hôpital Notre-Dame à la Rose, écrin aux mille facettes

Au pays de Magritte, il existe un lieu chargé d’histoire(s): l’hôpital Notre-Dame à la Rose. Exceptionnel à plus d’un titre, le site ambitionne une reconnaissance à l’Unesco.

5 Ursula von der Leyen et Angela Merkel entament un semestre crucial pour l’Europe

Deux femmes qui se connaissent très bien entament un semestre crucial pour l’Europe. Allemandes, elles sont «Européennes convaincues»

6 Interview intimiste avec le président fédéral ff de la FGTB

Le président fédéral ff de la FGTB habite Héron depuis deux ans. Portrait d’un Thierry Bodson côté privé, loin des salles de négociation.

+ LIRE ICI | Thierry Bodson, top chef de la FGTB et en cuisine le dimanche

7 La tournée des «psy» va commencer

«Pour le moment, il n’y a plus de clusters Covid dans les maisons de repos», avance Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé.

8 Thomas Dutronc, artistes incontournables de la chanson française

En quelques années Thomas Dutronc s’est imposé comme l’un des artistes incontournables de la chanson française. Guitariste émérite et à la notoriété grandissante depuis ses premiers standards, de J’aime plus Paris à Comme un manouche sans guitare, il est de retour pour un concert unique sur France 2, entouré par les meilleurs musiciens de jazz français où il interprétera en live ses plus grands tubes.

+ LIRE ICI | Thomas Dutronc, Frenchy déconfiné

9 Acheter du «livre belge», ça veut dire quoi?

L’ADEB, Associations des éditeurs belges, invite à acheter à tout prix du «livre belge» durant l’été. Et après? Le débat est lancé.

10 Une nouvelle gamme verte pour l’horloger bastognard Ice-Watch

L’horloger bastognard Ice-Watch confirme sa fibre verte avec la gamme Solar Power, des montres qui se rechargent à la lumière.