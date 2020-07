Leroy Sané au Bayern Munich pour cinq ans

Comme prévu, Leroy Sané va continuer sa carrière au Bayern Munich. Le milieu de terrain offensif de 24 ans, qui évoluait à Manchester City, a paraphé un contrat de cinq ans en faveur des Bavarois, a annoncé vendredi matin le club octuple champion d’Allemagne en titre.

Sané, international allemand, avait rejoint City en août 2016. Depuis lors, il a remporté deux Premier League, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et deux Supercoupes. Il a porté le maillot skyblue à 135 reprises, compilant 39 buts et 45 assists. Gravement blessé au genou en août dernier, Sané a fait son retour à la compétition le 22 juin en jouant onze minutes lors de la large victoire des troupes de Pep Guardiola contre Burnley (5-0).

«Nous sommes heureux d’accueillir Leroy Sané au club», a déclaré Karl-Heinz Rummenigge. «C’est un joueur incroyable qui a déjà prouvé ses qualités ces dernières années, surtout en équipe nationale. Notre but est de réunir les meilleurs joueurs allemands au Bayern et la signature de Leroy va dans ce sens», a ponctué le directeur général du club.

Sané, qui va débuter sa préparation la semaine prochaine, est présenté par son nouveau directeur sportif Hasan Salihamidzic comme «capable de faire la différence». «Avec Sergne Gnabry, Kingsley Coman et Leroy, nous sommes maintenant parfaitement équipés sur les ailes, des positions très importantes pour développer notre jeu.»

«Le Bayern est un grand club aux objectifs élevés et cela me convient parfaitement», a déclaré le joueur, de retour en Bundesliga après avoir quitté Schalke 04 en 2016. «J’aspire à ce nouveau défi et j’ai hâte de m’entraîner avec l’équipe. Je connais Hansi Flick (l’entraîneur du Bayern, ndlr) depuis l’équipe nationale espoirs. Nous avions une très bonne relation. Je veux gagner le plus de trophées possible et la Ligue des Champions est la priorité», a-t-il ponctué.

Sané est la troisième recrue du Rekordmeister après les transferts du gardien Alexander Nübel (Schalke 04) et du très jeune défenseur français Tanguy Kouassi (Paris Saint-Germain), 18 ans.