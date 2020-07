Un joueur de Waasland-Beveren testé positif au Covid-19

Un joueur de Waasland-Beveren a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club waeslandien jeudi soir. Le club a interrompu ses activités et annulé le match amical prévu samedi contre le FC Malines.

«Le club suit le protocole de la Pro League et a placé le joueur sept jours en quarantaine», précie Waasland-Beveren sur son site internet. «En outre, les joueurs vont suivre un programme individuel demain (vendredi). Le match amical de samedi contre le FC Malines n’aura pas lieu. En concertation avec la Pro League et l’AZ Delta, un nouveau test sera organisé prochainement. Le club ne va pas dévoiler l’identité du joeur et ne fera pas de commentaires».

La semaine dernière, Mamadou Fall et Younes Delfi, deux joueurs de Charleroi, étaient devenus les deux premiers joueurs évoluant en Belgique testés positifs au Covid-19. En mars, un membre du staff médical du Cercle de Bruges avait aussi été contrôlé positif au coronavirus.