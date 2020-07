En quelques années Thomas Dutronc s’est imposé comme l’un des artistes incontournables de la chanson française. Guitariste émérite et à la notoriété grandissante depuis ses premiers standards, de J’aime plus Paris à Comme un manouche sans guitare, il est de retour pour un concert unique sur France 2, entouré par les meilleurs musiciens de jazz français où il interprétera en live ses plus grands tubes.