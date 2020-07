Vingt-sept plages de la Côte belge reçoivent le label «Blue Flag»

Le label international de durabilité et de qualité «Blue Flag» a été décerné jeudi à 27 plages de la Côte belge. Le premier pavillon bleu a été hissé symboliquement sur la plage de Bredene en présence de la ministre de l’Environnement et du Tourisme Zuhal Demir (N-VA) et des bourgmestres de la Côte.

Ce label est attribué aux plages, étangs de baignade et ports de plaisance qui se distinguent en termes de qualité de l’eau, de durabilité et de sécurité.

«Les bourgmestres de la Côte ont amélioré la qualité de l’eau pour la baignade en collaboration avec Aquafin. L’attribution de ce label confirme également que la sécurité est assurée ici et que les plages sont propres», a déclaré la ministre Zuhal Demir.

La Côte est également récompensée pour son accessibilité, ses services et sa gestion durable. Jusqu’à récemment, la Belgique était l’exception en Europe sans plages côtières arborant le drapeau bleu.

En Belgique, 12 étangs de baignade et 7 ports de plaisance arboraient déjà le label Blue Flag en 2019.