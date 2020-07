Espagne: Sanchez augmentera les impôts pour affronter l’impact du coronavirus

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé jeudi une réforme fiscale, «inévitable» pour affronter la crise économique et sanitaire du coronavirus, et prévoit des hausses d’impôts, en particulier pour les grandes entreprises.

Après l’énorme effort budgétaire consenti ces derniers mois, «nous devrons réduire la dette publique, nous devrons réduire notre déficit public et nous devrons donc augmenter les capacités de recettes fiscales de l’Etat», a déclaré le Premier ministre socialiste lors d’un entretien sur la chaîne LaSexta.

«Il est inévitable de faire une réforme fiscale», car actuellement les recettes publiques espagnoles sont très inférieures à la moyenne européenne, de «sept points de Produit intérieur brut de moins», a-t-il souligné.

«Nous voulons avoir un Etat-providence robuste et nous allons le faire avec justice fiscale», ce qui «signifie augmenter les impôts aux grandes corporations et non aux petites et moyennes entreprises», a-t-il dit sans donner de détails.

«Les grandes multinationales ont des taux effectifs (d’imposition) inférieurs à 10% alors que les PME et les indépendants payent beaucoup plus», a-t-il ajouté.

Le dirigeant souhaite aussi «accélérer» la mise en place d’impôts environnementaux.

Concernant l’impôt sur le revenu, M. Sanchez a rappelé que son programme de campagne comportait la possibilité «que les tranches les plus hautes puissent être augmentées».

Interrogé sur une éventuelle hausse de la TVA, réclamée notamment par la Banque d’Espagne, M. Sanchez s’est borné à répéter que «le plus important c’est la justice fiscale».

M. Sanchez a promis que 9 milliards d’euros seraient versés aux régions afin de renforcer le système de santé publique, très éprouvé par la pandémie.

Ces déclarations interviennent alors que les négociations battent leur plein sur un plan de relance européen de 750 milliards d’euros, sur lequel les 27 tentent de trouver un compromis avant le sommet des 17-18 juillet.

Ce plan massif, en partie sous forme de prêts et en partie sous forme de dons, bénéficiera avant tout au pays du Sud, Italie et Espagne en tête, qui figurent parmi les pays les plus touchés par la crise du Covid-19.

Mais il suscite de nombreuses réserves chez quatre pays surnommés les «frugaux», Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark.

L’une des principales questions à trancher est de savoir s’il faut imposer des conditions aux pays qui bénéficieront des fonds, notamment des réformes budgétaires.