Plusieurs tunnels fermés cet été

Les tunnels Léopold II, Rogier et Botanique seront fermés à la circulation tout le mois de juillet, les premiers d’une série à s’offrir une cure de jouvence estivale.

Le tunnel Léopold II est déjà fermé depuis le mois d’avril en raison d’une baisse de fréquentation due au coronavirus. Il le restera jusqu’à la fin du mois d’août, le temps de travaux de réfection.

Dans le tunnel Rogier, le chantier consistera à remplacer la berme centrale et à rénover l’alimentation électrique des équipements de sécurité. Ces travaux occasionneront également la fermeture du tunnel Botanique.

Pointée du doigt pour le faible écho donné à la fermeture estivale des tunnels, la ministre de tutelle Elke Van den Brandt (Groen) a affirmé qu’une campagne de communication de Bruxelles Mobilité était en cours. «En ce qui concerne les travaux prévus dans le tunnel Rogier, l’octroi du permis a été différé par la crise du coronavirus. Si nous l’avions obtenu plus tôt, nous aurions pu lancer la campagne plus rapidement», a expliqué le porte-parole de l’administration bruxelloise, Pieterjan Desmet.

Le tunnel Georges Henri à Woluwe-St-Lambert fera lui aussi l’objet de rénovations du 6 juillet jusqu’à la fin du mois d’août, entre 07h00 et 19h00 tous les jours. Les deux sens de circulation seront interdits au trafic aussi bien dans le tunnel Georges Henri que dans le tunnel Montgomery.

Enfin, le tunnel Delta à Auderghem subira un désamiantage, suivi d’une réfection de ses entrées. La circulation y sera seulement interdite de nuit, entre 22h00 et 06h00. La sortie vers le parking sera interdite d’accès mais le parking lui-même restera accessible via le dépôt de la Stib. Le pont Beaulieu en direction de Delta sera également fermé à la circulation pour cause de travaux, prévus entre le 6 juillet et le 14 août.