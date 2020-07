Espagne: semi-liberté proposée pour les indépendantistes catalans emprisonnés

L’administration pénitentiaire de la région espagnole de Catalogne a proposé jeudi d’accorder un régime de semi-liberté aux neuf dirigeants indépendantistes condamnés à des peines de prison pour la tentative de sécession de 2017, a annoncé le gouvernement régional.

La proposition doit être étudiée par le «ministère» régional catalan de la justice, qui la ratifiera probablement puisque la Catalogne est contrôlée par les indépendantistes. L’AFP n’est pas parvenue à joindre ce ministère régional jeudi.

La gestion des prisons figure parmi les nombreuses compétences du gouvernement catalan. Cependant, la décision de la région peut faire l’objet d’un appel devant un tribunal ordinaire et, en dernier ressort, devant la Cour suprême qui aurait le dernier mot.

En octobre 2019, la Cour suprême avait condamné pour «sédition», à des peines de 9 à 13 ans de prison, sept élus et deux dirigeants d’associations indépendantistes, pour leur rôle en 2017 dans l’organisation d’un référendum d’autodétermination interdit puis la proclamation de l’indépendance de la Catalogne.

Tous sont emprisonnés depuis plus de deux ans, près de trois ans pour certains, parce qu’ils avaient déjà été placés en détention provisoire auparavant. Cependant, ils ont déjà pu sortir régulièrement de prison avec des permis de travail et de bénévolat, ce qui a été dénoncé comme un traitement de faveur par les partis anti-sécession.

Les conseils des trois prisons où ils sont incarcérés «se sont prononcés en faveur de l’octroi d’un régime de troisième degré, à l’unanimité dans tous les cas», a indiqué à la presse Armand Calderó, secrétaire aux mesures pénales du «ministère» régional de la justice.

Ce régime «supposera que, du lundi au vendredi, ils pourront sortir et aller dormir à la prison et passer le week-end chez eux», a-t-il ajouté.

L’ancien vice-président régional Oriol Junqueras, qui a reçu la peine la plus lourde, est concerné, tout comme cinq autres membres du gouvernement régional, l’ancienne présidente du Parlement régional et les présidents des organisations ANC et Omnium Cultural.

Les indépendantistes au pouvoir en Catalogne ont évité d’accorder automatiquement cette semi-liberté à leurs anciens dirigeants - qu’ils considèrent comme des «prisonniers politiques» - ce qui a été très critiqué par certains secteurs plus radicaux.