La Belgique citée devant la CJUE pour lacunes sur l’échange d’informations fiscales

La Belgique, l’Autriche et les Pays-Bas ont été cités par la Commission devant la Cour de Justice de l’Union européenne, avec demande de sanctions financières, pour manquement à l’obligation de transposer intégralement dans leur droit national une directive anti-blanchiment. La Belgique devrait toutefois s’être mise en ordre d’ici là.

«Les lacunes constatées concernent des aspects fondamentaux du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, comme la législation sur les paris et les jeux d’argent et de hasard (Autriche), les mécanismes d’échange de documents et d’informations entre cellules de renseignement financier (Belgique), et les informations à fournir sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et d’autres entités juridiques (Pays-Bas)», a indiqué jeudi l’exécutif européen dans un communiqué.

«Nous disposons de règles solides au niveau de l’UE, mais elles doivent être appliquées de manière cohérente et efficace», a commenté Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission.

Les États membres devaient avoir mis en œuvre les règles de la quatrième directive anti-blanchiment au plus tard le 26 juin 2017. Après expiration de ce délai, la Commission a ouvert des procédures d’infraction à l’encontre de tous les États membres, puisqu’aucun n’avait notifié la transposition complète de cette directive.

À l’heure actuelle, huit États membres font l’objet de procédures d’infraction pour transposition incomplète: trois ont reçu des avis motivés, et la Commission avait déjà introduit un recours devant la Cour contre deux autres, auxquels s’ajoutent aujourd’hui les trois États membres précités.

Interrogé, le cabinet du ministre des Finances Alexander De Croo a indiqué que l’adoption de la transposition était programmée la semaine prochaine en seconde lecture en commission de la Chambre, avant un passage en plénière prévu avant les vacances parlementaires.