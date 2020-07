Coronavirus: record du nombre de cas en un jour en Israël, la Cisjordanie confinée

Des restrictions sont entrées en vigueur jeudi en Israël, après que le pays a enregistré un nombre record de cas en 24 heures la veille. La Cisjordanie se prépare au confinement.

Le ministre de la Santé a rapporté mercredi 868 nouvelles contaminations en 24 heures. Le précédent nombre le plus élevé remonte au 13 avril.

Face à ce nombre important, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont décrété des zones de restrictions en différents endroits, comme à Ashdod et Lod. Les entrées et sorties y seront limitées pour sept jours, tout comme les déplacements notamment.

La situation s’est dégradée également en Cisjordanie, où un confinement de cinq jours commencera vendredi, selon un porte-parole du gouvernement palestinien.

Israël et les territoires palestiniens avaient été dans un premier temps relativement épargnés par la pandémie. Mais le nombre de nouvelles contaminations est reparti à la hausse fin mai, lors de l’assouplissement des mesures.

Israël a dénombré jusqu’à présent 26.257 cas et 322 morts. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 2.758 infections et huit décès ont été recensés.