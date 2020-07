Plusieurs centaines d’emplois à pourvoir dans la Biopark de Gosselies

Plusieurs centaines d’emplois seront à pourvoir dans les semaines et mois à venir dans le BioPark de Gosselies (Charleroi), lequel regroupe plus de 80 entreprises et centres de recherche dans les domaines de la biotechnologie et de la biopharmacie, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Ceux-ci concernent notamment les domaines de la bio-production, c’est-à-dire la fabrication de substances biologiques constituant la base de nouvelles thérapies.

La société Univercells, par exemple, a signé une collaboration stratégique avec les sociétés allemande Leukocare et italienne ReiThera pour la fabrication d’un vaccin contre le Covid-19, utilisant une technologie à base d’adénovirus. La production à grande échelle de ce vaccin par Univercells et sa filiale Exothera créera plusieurs dizaines d’emplois au sein du BioPark.

L’entreprise Novasep a pour sa part signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour fabriquer pour l’Europe la plus grosse partie de la substance active du vaccin contre le Covid-19 que développe actuellement AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford. Là encore, cela s’accompagne de nouveaux emplois (85), qui s’ajoutent aux 45 postes ouverts au sein des autres activités de cette société.

Covid-19 et forte croissance

Quant à la société MaSTherCell, récemment acquise par l’entreprise américaine Catalent, elle aura plus de 300 emplois à proposer dans un horizon de trois ans en raison d’une forte croissance.

Enfin, la société Delphi Genetics a récemment quadruplé ses capacités de production, ce qui se traduit par la création de plusieurs dizaines d’emplois. Delphi Genetics devrait en outre prochainement annoncer un projet de développement d’un traitement contre le Covid-19, basé sur ses technologies; projet qui devrait également nécessiter des engagements supplémentaires.

Les activités de bio-production offrent des opportunités d’emplois à une palette de profils assez étendue et s’adressent aux personnes ayant une première expérience dans le domaine ou dans des domaines connexes, comme l’agro-alimentaire, mais aussi aux jeunes diplômés, ainsi qu’aux personnes prêtes à entamer une reconversion professionnelle, souligne-t-on.

«Le secteur de la biotechnologie est un secteur économique très important pour la région de Charleroi et pour la Belgique en général. Il est en pleine expansion et est ainsi créateur d’emplois de qualité et de long terme. Dans le contexte post-Corona actuel, difficile pour beaucoup, nous sommes heureux de pouvoir offrir de nombreuses opportunités de recrutement et de reconversion à différents profils, souligne Florence Bosco, CEO de BioPark Development, tout en encourageant les jeunes à s’engager dans les filières biotechnologiques.